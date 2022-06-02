Дандыкин: в украинском флоте остались только надувные лодки и катера

Капитан первого ранга в отставке Василий Дандыкин рассказал, что Военно-морские силы Украины лишились всех кораблей, остались только надувные лодки и катера.

По словам военного эксперта, на сегодняшний день украинские ВМС фактически перестали существовать. Несмотря на то, что у Украины есть штаб ВМС с офицерами, однако морских пехотинцев нет.

"С лица земли стерта почти вся морская пехота Украины. Военные одной бригады морской пехоты Украины или сдались в плен, или погибли в Мариуполе. Их вторую бригаду сейчас добивают под Николаевом. А самые подготовленные украинские морпехи все погибли при попытке захватить остров Змеиный", — сообщил Дандыкин в беседе с "ПолитРоссией".

Он отметил, что Украина лишилась крупных кораблей. Так, украинцы сами потопили фрегат "Гетман Сагайдачный" и корабль "Донбасс". Вероятно, у Киева остались только катера береговой обороны и американские надувные лодки, которые военные замаскировали от ударов армии РФ, считает капитан.

Неизвестно, что произошло с украинским противокорабельным ракетным комплексом "Нептун". Если они ещё остались, то в скором времени будут уничтожены, уверен Дандыкин.