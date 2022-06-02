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Автор Инна Винникова

Бойцы ВСУ продают американские "Джавелины" в интернете за 30 тыс. долларов

Силовые структуры

Информация о том, что командование ВСУ перепродаёт полученную от Запада военную технику и вооружение в Северную Африку и на Ближний Восток, гуляет в Сети давно. Сейчас же и украинские военные решили заработать, сообщают telegram-каналы, публикуя объявления "захистников".

Так, любой желающий может приобрести ПТРК "Джавелин" за 30 тысяч долларов США. Объявления можно найти в даркнете, продажа осуществляется через Tor — анонимную сеть,  систему прокси-серверов, которая позволяет устанавливать сетевое соединение, защищённое от прослушивания.

«Джавелин» — американский переносной противотанковый ракетный комплекс, который США поставляют Украине с 2014 года. ВС Украины массово используют ПТРК в боевых действиях.

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Автор: Инна Винникова, Куратор: Александр Артамонов
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