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Автор Дмитрий Плотников

США не будут регулировать стрельбу РСЗО HIMARS на Украине

Силовые структуры

Американский посол на Украине Бриджит Бринк сообщила, что Вашингтон не намерен регулировать дальность стрельбы РСЗО HIMARS, которые поставят Киеву.

США не будут регулировать стрельбу РСЗО HIMARS на Украине

Регулировать дальность реактивных систем залпового огня делать будет сама Украина.

"Речь идёт о вчерашнем пакете помощи на 700 млн долларов, включая системы HIMARS… Регулировать дистанцию, на которую они будут стрелять, будет Украина", — заявила дипломат на брифинге в Киеве.

Соединённые Штаты ранее говорили о согласовании поставок РСЗО HIMARS киевскому режиму при условии, что ВСУ не будут использовать их для нанесения ударов по России. Президент Зеленский публично подтвердил, что они обязательно будут выполнять это требование. Однако нардеп Рады Украины Егор Чернев допустил нанесение ударов американскими ракетами по РФ.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, прокомментировал слова Зеленского о неиспользовании РСЗО против РФ, отметив, что у Кремля нет кредита доверия к Киеву, посколько Зеленский не выполнил ни одного обещания по мирному урегулированию конфликта в Донбассе.

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Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
Темы вашингтон дмитрий песков владимир зеленский
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