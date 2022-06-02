Советник главы Офиса украинского президента Алексей Арестович сделал неожиданное заявление. По его словам, отступление Вооружённых сил Украины в Северодонецке является военной хитростью, а российская армия угодила в некую ловушку.
"Мы втянули российские войска в ловушку в Северодонецке, притворно "сдав" город", — заявил он.
Более подобных объяснений Арестович не представил.
Ранее данные радиоперехватов ВС РФ информировали о запросе украинских военных на эвакуацию в Северодонецке. Позже экс-глава управления СБУ Василий Вовк сообщил, что положение ВСУ в городе остаётся тяжёлым и украинские войска продолжают отступать.
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Российская армия продолжает проведение военной спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины.