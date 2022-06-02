Арестович назвал сдачу ВСУ Северодонецка военной хитростью и ловушкой для ВС РФ

Советник главы Офиса украинского президента Алексей Арестович сделал неожиданное заявление. По его словам, отступление Вооружённых сил Украины в Северодонецке является военной хитростью, а российская армия угодила в некую ловушку.

"Мы втянули российские войска в ловушку в Северодонецке, притворно "сдав" город", — заявил он.

Более подобных объяснений Арестович не представил.

Ранее данные радиоперехватов ВС РФ информировали о запросе украинских военных на эвакуацию в Северодонецке. Позже экс-глава управления СБУ Василий Вовк сообщил, что положение ВСУ в городе остаётся тяжёлым и украинские войска продолжают отступать.