Шурыгин: Втягивание Молдавии в конфликт обернется для Санду уничтожением

Молдавия не может открыто выступить против РФ, не зная, к чему приведёт конфликт с Приднестровьем и Гагаузией.

Об этом сообщил военный эксперт Владислав Шурыгин.

По его словам, Кишинёв понимает, что "страна заминирована" — налицо два конфликта: Приднестровье и Гагаузия.

"Рванет в любом случае — мало не покажется, особенно для экономики Молдавии, которая и так, мягко скажем, "не шибко", — отметил аналитик.

Шурыгин сказал, что экономика страны полностью зависима от российских энергоносителей. Однако и Запад раздражать нельзя, подчеркнул Шурыгин и уточнил, что именно в нём Кишинев видит своё будущее.

Молдавия сегодня находится под сильнейшим давлением, ведь через её территорию должны направляться грузы, соответственно, ей навязывают перевооружение и навязывают стремление создания своего силового блока. Но серьёзный конфликт уничтожит Майю Санду и Молдавию, убеждён политолог.