Молдавия не может открыто выступить против РФ, не зная, к чему приведёт конфликт с Приднестровьем и Гагаузией.
Об этом сообщил военный эксперт Владислав Шурыгин.
По его словам, Кишинёв понимает, что "страна заминирована" — налицо два конфликта: Приднестровье и Гагаузия.
"Рванет в любом случае — мало не покажется, особенно для экономики Молдавии, которая и так, мягко скажем, "не шибко", — отметил аналитик.
Шурыгин сказал, что экономика страны полностью зависима от российских энергоносителей. Однако и Запад раздражать нельзя, подчеркнул Шурыгин и уточнил, что именно в нём Кишинев видит своё будущее.
Молдавия сегодня находится под сильнейшим давлением, ведь через её территорию должны направляться грузы, соответственно, ей навязывают перевооружение и навязывают стремление создания своего силового блока. Но серьёзный конфликт уничтожит Майю Санду и Молдавию, убеждён политолог.
"Мне кажется, что она встала в распорку, но при этом всем улыбается", — подытожил Шурыгин.
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