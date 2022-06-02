Армия России прорвала оборону ВСУ в районе Нырково по линии Попасная — Лисичанск

Союзные войска России и республиканской Народной милиции осуществляют успешное наступление сразу по нескольким направлениям в Донбассе. Одной из зон контроля союзных сил является так называемый Попаснянский выступ.

В течение сегодняшнего дня освобождённые территории в регионе увеличились на 50 квадратных километров. Более того, союзные войска прорвали линию обороны украинской группировки в районе железнодорожной ветки к северу от посёлка Нырково, передаёт "Военное обозрение".

Помимо этого, продолжается наступление к северо-востоку от Славянска. За несколько дней российские войска освободили населённые пункты Старый Караван, Дубрава, Брусовка, Щурово, Озёрное. В результате боевых действий украинские силовики отступают по направлению к Славянску.