Ходаковский: поставки западного оружия в Киев не изменят ситуацию на Украине

По мнению командира батальона "Восток" Александра Ходаковского, вооружение, которым Североатлантический альянс накачивает Незалежную, создаст дополнительные проблемы в ходе военной спецоперации.

Комбриг отметил, что изначально недооценил боеспособность американских противотанковых комплексов Javelin и ударных дронов Bayraktar турецкого производства. Ходаковский заявил, что ВСУ нанесли дополнительный урон союзным войскам с помощью данного вооружения.