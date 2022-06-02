По мнению командира батальона "Восток" Александра Ходаковского, вооружение, которым Североатлантический альянс накачивает Незалежную, создаст дополнительные проблемы в ходе военной спецоперации.
Комбриг отметил, что изначально недооценил боеспособность американских противотанковых комплексов Javelin и ударных дронов Bayraktar турецкого производства. Ходаковский заявил, что ВСУ нанесли дополнительный урон союзным войскам с помощью данного вооружения.
"С другими системами вооружений будет точно так же: они создадут нам дополнительные проблемы, увеличат количество потерь, но кардинально ситуации не поменяют", — написал он.
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