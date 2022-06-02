В Сети опубликована видеозапись, на которой продемонстрировано огневое поражение позиций украинских силовиков с помощью ствольной и реактивной артиллерии союзных войск России и республиканской Народной милиции.
Во время наступления на Лисичанск и Славянск артиллерия играет основополагающую роль, поскольку с её помощью оборона украинских боевиков успешно взламывается.
На кадрах видеозаписи можно увидеть, как подразделение "Отважных" артиллерийским ударом наносит поражение позициям ВСУ в Лиманском районе ДНР.
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