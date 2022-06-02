Украинцам предлагают перейти на российскую сторону в онлайн-формате. Для этих целей заработал бот НМ ДНР.

Цифровизация показывает небывалый уровень развития. Бот НМ ДНР оформлен символом спецоперации на Украине — буквой Z.

"Официальный бот обратной связи Народной милиции ДНР приветствует Вас!

Бот создан для помощи мирным жителям, которые временно находятся на неподконтрольной ДНР территории, которых военные преступники из ВСУ и нацбатов в эти дни используют вместо живого щита.

С Вашей помощью спецоперация ВС РФ И НМ ДНР по денацификации закончится намного быстрее и с меньшими жертвами", — гласит приветствие бота.