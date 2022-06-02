Украинцам предлагают перейти на российскую сторону в онлайн-формате. Для этих целей заработал бот НМ ДНР.
Цифровизация показывает небывалый уровень развития. Бот НМ ДНР оформлен символом спецоперации на Украине — буквой Z.
"Официальный бот обратной связи Народной милиции ДНР приветствует Вас!
Бот создан для помощи мирным жителям, которые временно находятся на неподконтрольной ДНР территории, которых военные преступники из ВСУ и нацбатов в эти дни используют вместо живого щита.
С Вашей помощью спецоперация ВС РФ И НМ ДНР по денацификации закончится намного быстрее и с меньшими жертвами", — гласит приветствие бота.
Сервис предлагает следующие разделы с опциями:
Пункт "перейти на сторону РФ" в терообороне Украины восприняли как призыв к сдаче в плен.
Ранее сообщалось, что ВС РФ прорвали оборону ВСУ в районе Нырково по линии Попасная — Лисичанск.
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