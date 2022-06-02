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Автор Мария Карева

Военкор Жданов: союзные войска отбросили контратаку ВСУ под Лисичанском

Силовые структуры

По словам военного корреспондента Игоря Жданова, подразделения украинской армии попытались осуществить контрнаступление на Лисичанском направлении, однако попытка завершилась провалом.

Военкор сообщил, что заблокированные на заводе "Азот" боевики ВСУ попробовали контратаковать союзные войска России и республиканской Народной милиции с помощью артиллерийской поддержки из Лисичанска, однако все попытки были пресечены массированным огнём союзных сил.

"С нашей стороны на подавление работали миномёты, гаубицы и РСЗО. Шансов ВСУшникам не оставили", — написал Жданов.

Также военкор отметил, что украинские боевики пользуются стратегической высотой Лисичанска и регулярно обстреливают Северодонецк.

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Автор: Мария Карева, Куратор: Александр Артамонов
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