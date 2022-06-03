США передали Украине вертолёты, от которых отказался Афганистан

Киевский режим похвастался очередной поставкой из США — советскими вертолётами Ми-17. Оказалось, что ранее от них отказались ВВС Афганистана.

Украинские информагентства опубликовали фотографию вертолёта, переданного Пентагоном для ВСУ. Пользователи интернета сразу опознали характерный камуфляж: такие Ми-17 долгое время составляли основу авиации Афганистана, но Кабул несколько лет назад отказался от их использования.

Вертолёт является экспортной версией Ми-8 и отлично себя зарекомендовал за десятилетия эксплуатации. С его помощью можно перевозить личный состав, различные грузы и технику. Две двери по бортам и механизированная рампа позволяют оперативно осуществлять высадку воздушных десантов и разведывательно-диверсионных групп.

Вся проблема в том, что после охлаждения отношений между Вашингтоном и Москвой проамериканские власти Афганистана перестали закупать запчасти в России. Вертолёты не проходили необходимого ремонта с 2014 года и к настоящему моменту находятся в довольно плачевном техническом состоянии. В Кабуле посчитали, что их использование небезопасно и вернули машины США.