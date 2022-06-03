Командир "Пятнашки" Авидзба: завод в Авдеевке может стать второй "Азовсталью"

Украинские боевики могут попытаться устроить вторую "Азовсталь" на Авдеевском коксохимическом заводе. Об этом заявил командир добровольческого батальона "Пятнашка" (ДНР) Ахра Авидзба.

По его словам, при таком сценарии ополченцы не будут долго ждать сдачи националистов в плен.

"Мы покажем им, что мы тоже гуманные люди, но не настолько. Мы просто зальём их бетоном. Мы не будем ждать", — сказал Авидзба в интервью РИА Новости.

Командир батальона добавил, что сначала украинским боевикам дадут определённый срок, чтобы они начали сдаваться в плен. При этом Авидзба подчеркнул: если этого не произойдёт, националисты "там и останутся".

Населённый пункт Авдеевка, где расположен коксохимический завод, находится под контролем киевского режима.

Ранее Авидзба сообщил, что силы ДНР возьмут Авдеевку после окружения ВСУ в Донбассе.