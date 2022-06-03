Власти Херсонской области: ООН должна остановить беспредел киевского режима

Заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов призвал ООН остановить беспредел киевского режима в отношении украинского народа.

По его словам, Киев издевается над украинцами, запугивает их, убивает без суда и следствия. Он отметил, что многих граждан используют в качестве "пушечного мяса". Стремоусов подчеркнул: народ на Украине стал заложником нацисткой власти.

"Нарушаются права человека. Почему молчит ООН? Мы призываем международные институты остановить беспредел киевского режима", — сказал замглавы военно-гражданской администрации в интервью РИА Новости.

Он добавил, что власти Украины своими действиями "целенаправленно уничтожают народ". Как пояснил Стремоусов, на территории государства фактически установился тоталитарный режим.

Ранее в Херсонской области сообщили, что все попытки вторжения Вооружённых сил Украины в освобождённый регион провалились.