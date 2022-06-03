Кива: скоро может начаться новое наступление на Киев, Чернигов и Сумы

Для всех уже становится очевидным, что в ближайшее время может начаться новое наступление на Киев, Чернигов и Сумы. Такое мнение высказал экс-депутат Рады Илья Кива.

Он обратил внимание на то, что посольство Израиля в частном порядке настоятельно рекомендует своим гражданам, проживающим или находящимся на Украине, покинуть территорию страны в ближайшее время. И хотя паники ещё нет, это может быть признаком скорого начала наступления российских войск на Киев, считает политик.

Он добавил также, что этому украинская армия просто не сможет противостоять, так как резерв, который есть у ВСУ это в большей степени неподготовленные гражданские лица, вступившие в отряды территориальной обороны.

Основная боеспособная группа, а это десятки тысяч военнослужащих, была просто уничтожена за три месяца военных действий, заключил Кива.