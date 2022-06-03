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Автор Дмитрий Плотников

Танковый взвод ВСУ попался на тактическую уловку и был уничтожен за две минуты

Силовые структуры

Танковая колонна Вооружённых сил Украины попалась на тактическую уловку объединённых сил и была уничтожена буквально за пару минут.

О хитрой тактической уловке сообщает Аvia.pro.

Видеоролик демонстрирует, как российские бойцы вынудили три танка ВСУ прекратить движение и "спрятаться" в жилой застройке.

Всё это было только уловкой. Как только бронетехника зафиксировалась в точках обороны, по ним ВС РФ нанесли удар. Корректировка осуществлялась с беспилотника, проводившего видеосъёмку во время боя и дающего возможность оценивать ситуацию.

Пока официальной информации об уничтожении украинского танкового взвода от Министерства обороны РФ не поступало.

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Танковый взвод попался на необычную тактическую уловку и был уничтожен за пару минут
Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
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