Танковая колонна Вооружённых сил Украины попалась на тактическую уловку объединённых сил и была уничтожена буквально за пару минут.
О хитрой тактической уловке сообщает Аvia.pro.
Видеоролик демонстрирует, как российские бойцы вынудили три танка ВСУ прекратить движение и "спрятаться" в жилой застройке.
Всё это было только уловкой. Как только бронетехника зафиксировалась в точках обороны, по ним ВС РФ нанесли удар. Корректировка осуществлялась с беспилотника, проводившего видеосъёмку во время боя и дающего возможность оценивать ситуацию.
Пока официальной информации об уничтожении украинского танкового взвода от Министерства обороны РФ не поступало.
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Сдача Вооружёнными силами Северодонецка объявлена украинской стороной запланированной хитростью.