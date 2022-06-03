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Автор Дмитрий Плотников

Комбат Авидзба рассказал о "форточке" для выхода ВСУ из "котла"

Силовые структуры

Командир добробата ДНР "Пятнашка" Ахра Авидзба сообщил, что отступающим украинским боевикам предоставляют возможность уйти.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на слова комбата.

"Пока противника тесним, поэтому смысла его сдачи нет. Сдаются только те, которых забывают на позициях", — заявил командир "Пятнашки".

Ополченцы оставили ВСУшникам "форточку" — возможность выйти из зоны боевых действий.

"Какая-то часть оттуда выходит, но упоротые, которые не понимают, что происходит, которые не сидят на передовой, а сидят в городе или еще что-то — думаю, крышечка захлопнется и они останутся там", — подытожил Авидзба.

Напомним, накануне замначальника управления НМ ДНР Эдуард Басурин сказал, что силы Донецкой Народной Республики и ВС РФ через несколько дней закроют котёл у Северодонецка и Лисичанска.

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Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
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