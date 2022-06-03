Представители Пограничной службы Госкомитета нацбезопасности Киргизии сообщили о происшествии на границе с Таджикистаном. По информации ведомства, вооружённый конфликт закончился.
"С обеих сторон есть раненые", — заявили в погранслужбе.
Как отметили в ведомстве, киргизские пограничники заметили военных Таджикистана, которые противозаконно пересекли границу. Их попросили покинуть территорию. Таджикские солдаты в свою очередь открыли миномётный огонь, подчеркнули представители службы.
Вместе с этим в ПС ГКНБ Киргизии сообщили, что на месте происшествия работают представители республик.
"Стороны проводят переговоры и выясняют детали инцидента", — сказали сотрудники ведомства.
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