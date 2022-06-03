Между пограничниками Киргизии и Таджикистана произошла перестрелка

Представители Пограничной службы Госкомитета нацбезопасности Киргизии сообщили о происшествии на границе с Таджикистаном. По информации ведомства, вооружённый конфликт закончился.

"С обеих сторон есть раненые", — заявили в погранслужбе.

Как отметили в ведомстве, киргизские пограничники заметили военных Таджикистана, которые противозаконно пересекли границу. Их попросили покинуть территорию. Таджикские солдаты в свою очередь открыли миномётный огонь, подчеркнули представители службы.

Вместе с этим в ПС ГКНБ Киргизии сообщили, что на месте происшествия работают представители республик.