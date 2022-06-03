Большие потери украинских боевиков в специальной операции России весьма радуют западные страны.
Об этом сообщил украинский публицист и политолог Юрий Кот.
Журналист из Канады Нил Хаэр, съездивший в Донбасс, ранее рассказал о тысячах погибших ВСУшников.
В противостоянии с РФ у Киева одна цель: уничтожить молодых мужчин, а стратегия будет продолжаться благодаря заградительным отрядам, которые выстрелами в спину подгоняют украинцев умирать за нацистскую идеологию, в интервью ФАН заявил Кот.
Ресурс "живой силы" у киевского режима еще есть, отмечает политолог.
Огромное количество простых мужчин в любой момент могут быть отправлены в зону спецоперации России, где они незамедлительно "превратятся в фарш", подчеркнул публицист и призвал осознать, что украинцы для Запада — это те же самые русские, а значит, враги.
"Оболваненные, глупые, поверившие в собственную украинскую исключительность — но всё-таки русские. Так что их массовая гибель Запад вполне устраивает, — подытожил Кот.
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