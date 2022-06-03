Политолог Кот о логике Запада: "Украинцы — это русские, а значит, враги"

Большие потери украинских боевиков в специальной операции России весьма радуют западные страны.

Об этом сообщил украинский публицист и политолог Юрий Кот.

Журналист из Канады Нил Хаэр, съездивший в Донбасс, ранее рассказал о тысячах погибших ВСУшников.

В противостоянии с РФ у Киева одна цель: уничтожить молодых мужчин, а стратегия будет продолжаться благодаря заградительным отрядам, которые выстрелами в спину подгоняют украинцев умирать за нацистскую идеологию, в интервью ФАН заявил Кот.

Ресурс "живой силы" у киевского режима еще есть, отмечает политолог.

Огромное количество простых мужчин в любой момент могут быть отправлены в зону спецоперации России, где они незамедлительно "превратятся в фарш", подчеркнул публицист и призвал осознать, что украинцы для Запада — это те же самые русские, а значит, враги.