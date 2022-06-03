Китайские журналисты назвали передачу ракетных систем США HIMARS Киеву символическим жестом поддержки со стороны Вашингтона. По мнению специалистов издания, оружие не изменит ход событий.
"Американцы передают системы Украине сугубо для демонстрации позиции. Они не помогут одержать верх, сторонам следует это понимать", — написали в Global Times.
Вместе с этим авторы призвали не преувеличивать силу РСЗО Штатов. Также журналисты напомнили, что украинских военных не научили пользоваться системами HIMARS.
Ранее советник президента Украины Алексей Арестович сказал, что ВСУ в случае необходимости способны атаковать Крым американским оружием.
"Крым наш. Наш украинский. И они это знают", — подчеркнул политик.
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Сдача Вооружёнными силами Северодонецка объявлена украинской стороной запланированной хитростью.