В Азовском море рядом с "Азовсталью" взорвалась мина

В Мариуполе рядом с разрушенным предприятием "Азовсталь" взорвалась морская мина, сообщает корреспондент РИА Новости.

По словам очевидцев, они видели 30-метровый столб воды, который поднялся в море. Инцидент произошёл неподалёку от мариупольского пляжа и завода "Азовсталь". Вероятно, крупная рыба задела мину, которая от удара сдетонировала.

В середине мая националисты батальона "Азов"* начали выходить из катакомб "Азовстали" и сдаваться российским войскам. 20 мая территория комбината была освобождена. Всего в плен попали 2,4 тысяч азовцев*.

В настоящее время сапёры армии России занимаются разминированием Мариуполя. По данным властей ДНР, сапёры обезвредили 12 тысяч взрывоопасных предметов.

*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.