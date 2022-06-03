В Мариуполе рядом с разрушенным предприятием "Азовсталь" взорвалась морская мина, сообщает корреспондент РИА Новости.
По словам очевидцев, они видели 30-метровый столб воды, который поднялся в море. Инцидент произошёл неподалёку от мариупольского пляжа и завода "Азовсталь". Вероятно, крупная рыба задела мину, которая от удара сдетонировала.
В середине мая националисты батальона "Азов"* начали выходить из катакомб "Азовстали" и сдаваться российским войскам. 20 мая территория комбината была освобождена. Всего в плен попали 2,4 тысяч азовцев*.
В настоящее время сапёры армии России занимаются разминированием Мариуполя. По данным властей ДНР, сапёры обезвредили 12 тысяч взрывоопасных предметов.
*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.
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