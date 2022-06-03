Во Франции подтвердили гибель своего гражданина на Украине

В МИД Франции сообщили, что гражданин страны погиб на Украине. Также представители внешнеполитического ведомства ещё раз призвали не находиться на территории этого государства.

"Мы получили скорбную новость о том, что французский гражданин погиб из-за ранения в ходе боевых действий на Украине", — написали на официальном сайте МИД Франции.

Как подчеркнули дипломаты, Украина является горячей точкой. В Париже отметили, что гражданам не стоит приезжать в эту страну в любом случае.

Ранее журналисты Europe 1 рассказали о гибели французского наёмника. По данным издания, боевика убили в Харьковской области.