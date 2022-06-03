В МИД Франции сообщили, что гражданин страны погиб на Украине. Также представители внешнеполитического ведомства ещё раз призвали не находиться на территории этого государства.
"Мы получили скорбную новость о том, что французский гражданин погиб из-за ранения в ходе боевых действий на Украине", — написали на официальном сайте МИД Франции.
Как подчеркнули дипломаты, Украина является горячей точкой. В Париже отметили, что гражданам не стоит приезжать в эту страну в любом случае.
Ранее журналисты Europe 1 рассказали о гибели французского наёмника. По данным издания, боевика убили в Харьковской области.
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Сдача Вооружёнными силами Северодонецка объявлена украинской стороной запланированной хитростью.