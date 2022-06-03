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Автор Светлана Нерадовская

Пасечник: ВСУ могут использовать американские РСЗО HIMARS для ударов по ЛНР

Силовые структуры

Глава ЛНР Леонид Пасечник выразил опасение, что отправленные Вашингтоном реактивные системы залпового огня HIMARS киевский режим может применить против Луганской Народной Республики.

Пасечник: ВСУ могут использовать американские РСЗО HIMARS для ударов по ЛНР

Пасечник считает, что есть вероятность того, что американскими РСЗО, которые направляются Киеву в качестве военной помощи, будут производиться разрушительные массированные обстрелы. Глава ЛНР уверен, что такой сценарий тоже должен быть учтён, и исключать его не следует, а нужно подумать о мерах противодействия, если реактивные системы залпового огня всё же будут пущены в ход.

Представители США предупреждали, что когда РСЗО HIMARS прибудут на Украину, применить их Киев сможет не ранее, чем через пять недель: три недели американцы планируют потратить на обучение украинских военных пользованию этим видом вооружения, и ещё пару недель — на обучение техобслуживанию.

Уточняется, что обучение применения РСЗО HIMARS уже началось, и проводится оно за пределами Украины американскими инструкторами.

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Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Александр Артамонов
Темы лнр леонид пасечник
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