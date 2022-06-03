США рекомендуют Киеву отступать и готовиться к потерям русских территорий

Украинцев готовят к факту, что потеря Запорожья, Харькова и Одессы — это не страшно.

Об этом на телеканале "Россия-1" сообщил политолог Дмитрий Куликов.

США настойчиво рекомендуют Киеву отойти на линию Запорожье-Харьков-Николаев-Одесса. И пусть народ с Западной Украины привыкает, что не страшно, что эти города сдадут.

"Спокойно привыкайте к этому рубежу следующему", — подчеркнул эксперт.

По его словам, они будут эмоционально держать состояние ожидания коренного перелома до середины лета. Но перелом произойдёт на Донбассе раньше, уверен Куликов.

"И вот там придётся придумывать что-то новое. Потому что план с коренным переломом на август — точно даст глубокую трещину", — подытожил аналитик.

1 июня опрошенные украинскими СМИ специалисты американского Института изучения войны считают постепенное отступление украинской армии "рациональным, хотя и трудным решением".