Украинцев готовят к факту, что потеря Запорожья, Харькова и Одессы — это не страшно.
Об этом на телеканале "Россия-1" сообщил политолог Дмитрий Куликов.
США настойчиво рекомендуют Киеву отойти на линию Запорожье-Харьков-Николаев-Одесса. И пусть народ с Западной Украины привыкает, что не страшно, что эти города сдадут.
"Спокойно привыкайте к этому рубежу следующему", — подчеркнул эксперт.
По его словам, они будут эмоционально держать состояние ожидания коренного перелома до середины лета. Но перелом произойдёт на Донбассе раньше, уверен Куликов.
"И вот там придётся придумывать что-то новое. Потому что план с коренным переломом на август — точно даст глубокую трещину", — подытожил аналитик.
1 июня опрошенные украинскими СМИ специалисты американского Института изучения войны считают постепенное отступление украинской армии "рациональным, хотя и трудным решением".
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Сдача Вооружёнными силами Северодонецка объявлена украинской стороной запланированной хитростью.