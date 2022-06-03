Литовкин осудил действия Зеленского в отношении ВСУ: ему нужны мёртвые герои

Военный эксперт Виктор Литовкин дал оценку высказыванию белорусского лидера Александра Лукашенко о серьёзном недопонимании между главой Украины Владимиром Зеленским и руководством украинской армии.

По наблюдениям Литовкина, боевые действия украинских военных не продуманы, к тому же у них нет самого необходимого, начиная от продуктов и заканчивая вооружением. А президенту Зеленскому намного проще петь дифирамбы мёртвым героям, чем решать проблемы живых, уверен специалист.

"На Украине боевые действия ведутся бездарно, армия не обеспечена всем необходимым: оружие, бронежилеты, каски, продукты питания, лекарственные средства. Более того, Зеленский запрещает общим подразделениям, попавшим в окружение или попавшим в критическую ситуацию, покидать свои позиции. Ему нужны мертвые герои, чтобы показать, что его войска защищались до последнего и пали в борьбе за независимую и демократическую Украину", — рассказал Литовкин в беседе с "Известиями".

Эксперт уверен, что в украинской армии начинают ясно понимать, что действия Киева ведут их к гибели, и пытаются донести это до Зеленского. Но это бесполезно, считает Литовкин, потому что действиями киевских властей руководят США, а они заинтересованы в затягивании военных действий на Украине.