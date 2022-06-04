Карнилов: контрнаступления ВСУ проваливаются из-за тактики "живого щита"

О "прорывах" и победных контрнаступлениях Киев вынужден врать из-за провальной тактики украинской армии, заявил политолог Владимир Корнилов. По его словам, всё из-за того, что ВСУ используют "живые щиты".

Как подчеркнул политолог, из-за "выдуманных" побед на фоне тяжёлого положения украинской армии, Киев вынужден существенно занижать потери.

"Стратегия украинской армии заключается в наличии "живого щита". В связи с этим, они ведут бои в крупных городах, прикрываются мирным населением, зная, что русская армия не бьёт по жилым кварталам и старается сохранить жизнь людей. Для наступления надо выйти в чистое поле, где невозможно прикрыться людьми", — пояснил Корнилов в беседе с "Журналистской правдой".

По словам собеседника, киевские власти вынуждены выдумывать "сокрушительные победы" ВСУ, но подобную информацию необходимо обновлять, тогда как Офис президента Украины Владимира Зеленского десятки раз упоминает одни и те же населённые пункты, но в разное время.