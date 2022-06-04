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Автор Светлана Нерадовская

Мизинцев: в боях за Северодонецк погибло до 90% личного состава ВСУ

Силовые структуры

Согласно сообщению главы Национального центра управления обороной России Михаила Мизинцева, в ходе сражений за Северодонецк украинская армия понесла очень серьёзные потери личного состава, достигающие 90%.

Мизинцев: в боях за Северодонецк погибло до 90% личного состава ВСУ

Мизинцев уточнил, что остатки украинских подразделений, некоторые из которых недосчитались до 90 процентов своих бойцов, сейчас отходят в лисичанском направлении.

В ходе боёв за Северодонецк город серьёзно пострадал — украинской армией было уничтожено не менее 60% жилого сектора города, по информации официального представителя Народной милиции ЛНР, подполковника Андрея Марочко.

Ранее военный эксперт Владимир Ераносян предупреждал, что моральный дух украинских военных будет подорван, если Северодонецк будет взят. Он сравнил сравнил взятие города со сдачей националистов в Мариуполе.

 

 

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Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Александр Артамонов
Темы всу михаил мизинцев
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