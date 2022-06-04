Бойцы ВСУ выступили против присутствия в штабе депутата Безугловой от Зеленского

Журналистка Янина Соколова опубликовала сегодня в социальных сетях снимок, на котором, по её утверждению, член партии "Слуга народа" Марьяна Безуглая в военной форме ставит задачи боевикам ВСУ в Северодонецке.

В публикациях украинских СМИ со ссылкой на Соколову сообщается, что Безуглова прибыла в штаб на востоке и от лица офиса президента участвует в командовании войсками в районе Северодонецка. Женщина на фото, как утверждается, находится в штабе.

"Кто будет нести ответственность за последствия указаний этой дамы на фронте?", — цитируют Соколову СМИ.

Также журналистка заявляет, что военнослужащие "категорически против вмешательства политиков в стратегические решения для страны и жизни людей", пишет "МК".

Информацию подтвердил ещё один украинский журналист — Юрий Бутусов. Он утверждает, что Безуглая даёт команды командирам украинской армии. Журналист возмущён данным фактом, так как это ставит под угрозу жизни военнослужащих.

Марьяна Безуглая стала известна после громкого скандала с законопроектом, который она вынесла на обсуждение. Согласно ему, боевикам ВСУ разрешалось бы расстреливать солдат за попытки дезертирства или за неподчинение.

В декабре 2020 года Марьяна Безуглая была включена в список украинских физлиц, в отношении которых российским правительством введены санкции.