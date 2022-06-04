Кнутов: исход ВСУ из Донбасса произойдёт в течение ближайших недель

Итоги 100 дней военной спецоперации на Украине прокомментировал военный эксперт Юрий Кнутов. В ходе СВО ВС России пришлось несколько раз менять тактику из-за складывающихся на фронте условий.

Одной из главных побед он называет освобождение Мариуполя от нацистского режима. Создание коридора через Херсонскую и Запорожскую области тоже большое достижение, так как теперь российские войска могут беспрепятственно перемещаться в Крым сухопутным путём. Военная инфраструктура Украины практически уничтожена и, если бы не поставки западного вооружения, то ВСУ были бы демилитаризированы.

О личном составе украинской армии Кнутов сообщает, что соотношение сейчас наблюдается 20% на 80%. К меньшинству относятся кадровые военнослужащие, которые имеют опыт боевых действий, а большая часть ВСУ состоит из плохо подготовленных солдат.

На данный момент многие профессиональные эксперты и аналитики сходятся во мнении, что в скором будущем произойдёт психологический перелом в ходе СВО. Упаднические настроения бойцов ВС Украины дают о себе знать.

"Наши подходы становятся более практичными, грамотными и эффективными, что позволяет достаточно оптимистично смотреть на освобождение Донбасса", — цитирует Кнутова ИА "Новороссия".

Немецкие военные генералы, отставные генералы прогнозируют, что исход ВСУ из Донбасса произойдёт в течение ближайших недель. Эксперт с ними согласен.