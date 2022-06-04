EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Инна Винникова

МО РФ: ВСУ готовили новый химический теракт на заводе "Азот" в Северодонецке

Силовые структуры

Очередная провокация от киевских властей на этот раз произошла в Северодонецке. Министерство обороны РФ сообщает, что на заводе "Азот" готовился взрыв химикатов. Обвинить в произошедшем хотели ВС РФ. Киев панировал остановить наступление российских войск, создав зону химического заражения.

МО РФ: ВСУ готовили новый химический теракт на заводе "Азот" в Северодонецке

"Киевские власти, осознавая невозможность дальнейшего сопротивления и удержания промышленной зоны в Северодонецке, приказали сводной тактической группе (уцелевший личный состав 79 отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ, 117 и 118 отдельных батальонов 111 отдельной бригады территориальной обороны) заминировать на Северодонецком предприятии "Азот" ёмкости с селитрой и азотной кислотой. Их общий объем превышает 100 тонн", — стало известно на брифинге МО.

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщает, что ВС РФ зачистили Северодонецк полностью.

Встройте MilitaryPravda в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте MilitaryPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в Telegram, ВКонтакте, Твиттере, Одноклассниках, YouTube...

Автор: Инна Винникова, Куратор: Александр Артамонов
Новости
Кнутов: кампания Киева по привлечению наёмников с треском провалилась
Жители освобождённого Красного Лимана радостно встретили российских военных
Ракетным ударом уничтожена база ФК "Металлист" под Харьковом
Генерал Твитти: если Киев не пойдёт на переговоры с РФ сейчас, он много потеряет
CNN: На Украине погибли четверо наёмников интернационального легиона
Корнилов: число принятых украинских беженцев в Британии является показательным
МО РФ: ВСУ готовили новый химический теракт на заводе "Азот" в Северодонецке
Алёхин: несмотря на большие потери, бандеровцы еще не все сломлены
От залпов ТОС-1М "Солнцепёк" в Донбассе ВСУ спасёт только герметизация
Кнутов: исход ВСУ из Донбасса произойдёт в течение ближайших недель
Популярное
Силовые структуры
Вертолёт Ка-52 ВКС РФ при нанесении ударов обнаружил немецкую ЗСУ Gepard

Российская винтокрылая машина Ка-52 всё чаще попадает в сводки по спецоперации на Украине. Армейская авиация наносит удары.

Вертолёт Ка-52 ВКС РФ при нанесении ударов обнаружил немецкую ЗСУ Gepard
Линин: тактика Кадырова поможет ускорить спецоперацию на Украине
Силовые структуры
Линин: тактика Кадырова поможет ускорить спецоперацию на Украине
Мир. Новости мира
Global Times: экономическая война Запада с Россией провалилась
Общество
Песков о санкциях Евросоюза против дочери Лизы: "У неё раскрываются глаза"
Людмила Черткова Военный аналитик Рожин оценил ход СВО на Украине: "Свои косяки надо исправлять" Людмила Черткова Любовь Степушова "Джавелины" и "Стингеры" уедут с Украины и будут убивать американцев Любовь Степушова Ольга Лазарева Расследование работы Форин-офиса в России продолжается: названы ещё 59 имён агентов влияния Ольга Лазарева
Военные новости
Кадыров и Шойгу договорились ускорить СВО. О чём шла речь
Силовые структуры
В США признали неприятную правду: Россия побеждает на Украине
19FortyFive: истребители ВКС России Су-35 оказались совсем не страшными
Силовые структуры
19FortyFive: истребители ВКС России Су-35 оказались совсем не страшными
Последние материалы
Генерал Твитти: если Киев не пойдёт на переговоры с РФ сейчас, он много потеряет
Корнилов: число принятых украинских беженцев в Британии является показательным
CNN: На Украине погибли четверо наёмников интернационального легиона
МО РФ: ВСУ готовили новый химический теракт на заводе "Азот" в Северодонецке
Алёхин: несмотря на большие потери, бандеровцы еще не все сломлены
От залпов ТОС-1М "Солнцепёк" в Донбассе ВСУ спасёт только герметизация
Кнутов: исход ВСУ из Донбасса произойдёт в течение ближайших недель
США: если Киев применит HIMARS против РФ, то все поставки прекратятся
Бойцы ВСУ выступили против присутствия в штабе депутата Безугловой от Зеленского
Под Одессой сбит военно-транспортный самолет Украины
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников