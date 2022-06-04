МО РФ: ВСУ готовили новый химический теракт на заводе "Азот" в Северодонецке

Очередная провокация от киевских властей на этот раз произошла в Северодонецке. Министерство обороны РФ сообщает, что на заводе "Азот" готовился взрыв химикатов. Обвинить в произошедшем хотели ВС РФ. Киев панировал остановить наступление российских войск, создав зону химического заражения.

"Киевские власти, осознавая невозможность дальнейшего сопротивления и удержания промышленной зоны в Северодонецке, приказали сводной тактической группе (уцелевший личный состав 79 отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ, 117 и 118 отдельных батальонов 111 отдельной бригады территориальной обороны) заминировать на Северодонецком предприятии "Азот" ёмкости с селитрой и азотной кислотой. Их общий объем превышает 100 тонн", — стало известно на брифинге МО.

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщает, что ВС РФ зачистили Северодонецк полностью.