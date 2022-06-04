CNN: На Украине погибли четверо наёмников интернационального легиона

Телеканала CNN сообщает о ликвидации четырёх иностранных наёмников из Европы, которые воевали на стороне Украины в ходе специальной военной операции.

Представитель интернационального легиона территориальной обороны Украины Дэмиен Магру показал флаги Франции, Австралии, Германии и Нидерландов, сообщая новость. Обстоятельства смерти не называются.

"Мы хотим почтить память собратьев — Рональда Вогелара, Майкла О'Нила, Бьерна Бенджамина Клависа и Вильфрида Блерио. Нет таких слов, чтобы выразить нашу благодарность за их службу и высшую жертву. Их мужество и память о них всегда будут вдохновлять нас", — значится в сообщении пресс-службы подразделеия.

Вчера, 3 июня, сообщалось о гибели наёмника из Франции, который был ликвидирован в ходе артиллерийского обстрела под Харьковом. Французское радио заявило, что французских добровольцев на стороне Киева порядка 150 человек.