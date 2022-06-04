Жители освобождённого Красного Лимана радостно встретили российских военных

Жители Красного Лимана, который был освобождён от украинских националистических формирований, встретили военнослужащих российской армии и Народной милиции. Люди благодарили солдат со слезами на глазах.

Жители Красного Лимана встречают российских солдат

"Самые любимые, самые лучшие. Мы столько вас ждали. <…> Я не верила, что увижу вас", — заявила одна из жительниц города.

Российские военные отметили, что в конфликте с Россией принимает активное участие не только Киев, но и Североатлантический альянс.

"Это сейчас НАТО стреляет чужими руками", — объяснили солдаты женщине.

Красный Лиман перешёл под контроль ВС РФ 28 мая в ходе военной спецоперации.