Жители Красного Лимана, который был освобождён от украинских националистических формирований, встретили военнослужащих российской армии и Народной милиции. Люди благодарили солдат со слезами на глазах.
"Самые любимые, самые лучшие. Мы столько вас ждали. <…> Я не верила, что увижу вас", — заявила одна из жительниц города.
Российские военные отметили, что в конфликте с Россией принимает активное участие не только Киев, но и Североатлантический альянс.
"Это сейчас НАТО стреляет чужими руками", — объяснили солдаты женщине.
Красный Лиман перешёл под контроль ВС РФ 28 мая в ходе военной спецоперации.
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Российская винтокрылая машина Ка-52 всё чаще попадает в сводки по спецоперации на Украине. Армейская авиация наносит удары.