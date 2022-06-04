Кнутов: кампания Киева по привлечению наёмников с треском провалилась

По словам военного эксперта Юрия Кнутова, у Киева очень плохо обстоят дела с кампанией по привлечению наёмников из-за рубежа для участия в боевых действиях на стороне киевских властей. Всё большее количество иностранных военных разочаровываются в происходящем и пытаются покинуть Украину, в том числе и нелегально.

Эксперт отметил, что всё чаще фиксируются жалобы наёмников на плохое или недостаточное вооружение и снабжение всем необходимым для боёв. Иностранцы говорят, что им не предоставляют нормального оружия, средства защиты и боеприпасы в нужном количестве.

"Это также ведет к значительному числу убитых и раненных среди наемников, а, соответственно, резко падает и их моральный настрой — люди стараются бежать с территории Украины в Польшу, в ряде случаев даже нелегально. Наемническая кампания Киева трещит по швам", — рассказал Кнутов в разговоре с ФАН.

Если сформулировать общее разочарование наёмников, то можно сказать, что они воспринимали поездку на Украину как "на сафари", в на деле она оказалась настоящим ужасом, и очень многие иностранцы теперь страдают от ранений или стали калеками.

Ранее член Совфеда Богдан Безпалько уже говорил о поспешном бегстве наёмников из Украины по той причине, что они чувствуют себя обманутыми киевским правительством. Их ожидания не совпали с реальной, масштабной очень жестокой картиной украинского конфликта, поэтому многие из них поспешили отказаться от своих первоначальных планов.