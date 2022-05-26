РИА Новости: в промзоне "Азовстали" найден американский бронеавтомобиль "Хаммер"

Российские военные обнаружили американский бронеавтомобиль "Хаммер" (HMMWV, Humvee) армейской модификации в промзоне мариупольского комбината "Азовсталь".

Повреждённый автомобиль нашли между корпусами завода, он находился под открытым небом, передаёт корреспондент РИА Новости с места событий.

"Машина имеет пустынную расцветку, на крыше бронеавтомобиля располагается башня с пулемётной турелью", — сообщает агентство.

Пока не уточняется, когда боевики загнали "Хаммер" на территорию завода "Азовсталь".

Ранее сообщалось, что союзные войска начали извлекать оружие из бункеров "Азовстали". Украинские военные оставили в подземельях комбината многочисленные боеприпасы, в том числе патроны калибра НАТО. Кроме того, в одном из бункеров обнаружено несколько переносных зенитно-ракетных комплексов Stinger американского производства.

По данным Минобороны, Вооружённые силы РФ уничтожили уже более 100 взрывоопасных предметов на "Азовстали".