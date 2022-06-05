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Автор Юлия Миленина

Шахта имени Челюскинцев в Донецке уничтожена в результате обстрелов ВСУ

Силовые структуры

Вооружённые силы Украины (ВСУ) в ходе обстрела уничтожили шахту имени Челюскинцев в Донецке. Об этом сообщили в Народной милиции ДНР.

Шахта имени Челюскинцев в Донецке уничтожена в результате обстрелов ВСУ

По данным ведомства, украинская армия ведёт борьбу против гражданского населения Донбасса, целенаправленно уничтожая инфраструктуру и мирных жителей. В Народной милиции убеждены в том, что Украина является государством-террористом.

"Тут на Донбассе другого названия для неё нет. Шахта имени Челюскинцев была уничтожена украинскими националистами, били из миномётов, "Градов" и "Ураганов", — пояснили представители ведомства.

Шахта имени Челюскинцев находится в 20 километрах от центра Донецка. Она входит в группу предприятий "Донецкая угольная энергетическая компания" (ДУЭК).

Ранее сообщалось, что при обстреле со стороны украинских боевиков в Петровском районе Донецка погибли три человека, ещё 14 жителей получили ранения.

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Автор: Юлия Миленина, Куратор: Александр Артамонов
Темы всу днр донецк
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