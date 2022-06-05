В Дарницком и Днепровском районах Киева прогремели взрывы. Разрушены объекты инфраструктуры.
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что на город обрушились ракетные удары.
Советник офиса президента Украины Владимира Зеленского Сергей Лещенко объяснил, что удары наносились по железным дорогам.
В апреле в рамках спецоперации объектами атаки ВС РФ уже становились железных дорог Украины. Были задействованы ракеты системы "Калибр".
Ранее сообщалось, что ракетным ударом уничтожена база футбольного клуба "Металлист" под Харьковом. Именно там обустроили базу боевики территориальной обороны.
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