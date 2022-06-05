Украинские военные захватили офис Организации объединённых наций (ООН) в Краматорске. Об этом журналистам сообщили в штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики.
Представители штаба отметили, что международная организация лишилась офиса и трёх служебных автомобилей с дипломатическими номерами. При этом сотрудникам запретили подходить к своему имуществу, а также делать снимки или записывать видеоролики для предоставления отчётов руководству ООН.
"Украинские боевики захватили офис ООН в Краматорске", — подтвердили в штабе территориальной обороны ДНР.
Отмечается, что в марте представители Вооружённых сил Украины (ВСУ) похищали автомобили ООН, чтобы использовать их для обстрела авиации РФ из западных средств ПЗРК в Харькове.
Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил об уничтожении цеха по ремонту боевой техники ВСУ в Краматорске.
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