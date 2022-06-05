Подполковник США Дэвис: Украина не победит Россию по трём причинам

Украина может не рассчитывать на победу в военной спецоперации, которую начала Россия 24 февраля. Такого мнения придерживается подполковник армии США Дэниэл Дэвис. Вместо того, чтобы мечтать о победе, Киеву надо подумать об альтернативных способах разрешения сложившегося конфликта, считает он.

Дэвис называет три причины, по которым Россия победит. Первая — перевес сил в пользу ВС РФ. Вторая — боевую мощь российской армии западные поставки вооружения для ВСУ не смогут вытеснить. Третьей причиной подполковник называет потери личного состава украинской армии.

"Цена для Украины с точки зрения солдат, которые будут убиты и ранены, убитых мирных жителей и городов, разрушенных, пока ВСУ пытались создать достаточную боевую мощь, будет настолько высока, что фактически обескровит страну", — цитирует Дэвиса издание 19FortyFive.

Подполковник озвучил и сухие факты, которые указывают на превосходство российской армии на фронте. ПВО Украины повреждено с первых дней СВО, российская же работает полностью. Если брать боевые машины, то соотношение будет на данный момент 20:1 в пользу России. Авиация РФ делает до 200 вылетов в день, украинская же совершает до 20 вылетов.

Киеву необходима группировка численностью порядка 100 тыс. человек, оснащённая современной военной техникой, чтобы они могли рассчитывать хоть на какой-то положительный исход конфликта. Но на это понадобится не менее года, а этого времени у Украины нет.