Мирошник: в Дарнице уничтожили ремонтную базу военной техники ВСУ

По вагонному заводу в Дарнице был нанесён авиаудар. Киевские власти сообщают, что удар был нанесён из акватории Каспийского моря самолётами Ту-95. Завод выполнял ремонтные работы всех видов электропоездов.

Выяснилось, что в последнее время на Дарницком предприятии осуществлялся ремонт не только поездов, но и украинской военной техники, которая была подбита во время военной спецоперации. Об этом сообщил чрезвычайный и уполномоченный посол ЛНР в России Родион Мирошник.