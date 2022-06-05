По вагонному заводу в Дарнице был нанесён авиаудар. Киевские власти сообщают, что удар был нанесён из акватории Каспийского моря самолётами Ту-95. Завод выполнял ремонтные работы всех видов электропоездов.
Выяснилось, что в последнее время на Дарницком предприятии осуществлялся ремонт не только поездов, но и украинской военной техники, которая была подбита во время военной спецоперации. Об этом сообщил чрезвычайный и уполномоченный посол ЛНР в России Родион Мирошник.
"Там же готовили к выходу иностранную технику завезённую из Польши. Уже не готовят и не ремонтируют", — рассказал он.
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