Сенатор Бондарев: Запад не может не замечать успехи ВС РФ на Украине

По мнению сенатора Виктора Бондарева, то, насколько успешными являются действия российских военных в ходе спецоперации на Украине, хорошо заметно и Киеву, и коллективному Западу.

"Успехи российских военнослужащих, осуществляющих специальную военную операцию на Украине, становятся всё более очевидны не только киевскому режиму, но и западным странам", — сообщил сенатор.

Политик подчеркнул, что скрывать правду о происходящем на Украине не имеет смысла, потому что факты говорят сами за себя: часть украинских территорий уже стабильно контролируются Россией, а зачистки от националистов и ВСУ в ДНР и ЛНР находятся на финальной стадии.

Бондарев напомнил, что выбранная ВС РФ тактика "малых котлов" полностью себя оправдала.

"Это подразумевает плотное окружение войск противника на небольшой территории, перекрытие им путей снабжения необходимыми ресурсами, лишение их возможности получить подкрепление или даже отступить", — объяснил Бондарев.

Он добавил, что тактика "малых котлов" позволяет также максимально беречь жизни мирного населения и не допустить ненужных разрушений гражданских объектов.

В результате правильно выбранной российскими военными тактики и её успешного претворения в жизнь, а также применения высокоточного оружия и истинной отваги ВС РФ всё чаще происходят сдачи в плен как бойцов ВСУ, так и иностранных наёмников.