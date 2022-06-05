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Автор Светлана Нерадовская

Перенджиев предложил нанести по Украине "превентивный удар" для устрашения

Силовые структуры

По словам политолога Александра Перенджиева, Запад пока упорно не обращает внимание на настоятельные просьбы РФ прекратить поставки вооружения Киеву.

Перенджиев предложил нанести по Украине "превентивный удар" для устрашения

Эксперт напомнил, что высокопоставленные представители РФ, включая Сергея Лаврова, Дмитрия Медведева и Сергея Рябков, уже делали предупреждения Западу насчёт поставок оружия Украине, однако пока это не возымело должного эффекта.

Перенджиев подчеркнул, что РСЗО, которые США направили Киеву, вполне могут использоваться им для нанесения ударов по территории России, несмотря на обещания украинского лидера Владимира Зеленского этого не делать.

"Украина уже осуществляла диверсии, не стоит верить словам Зеленского о том, что оружие не будет применено на территории России. Так, ВСУ постоянно наносят удары по мирному населению в Донбассе из западного оружия. Если не было бы поставок, то не было таких провокаций", — сказал Перенджиев в беседе с Nation News.

Политолог предупредил, что поставками вооружений типа РСЗО США с их союзниками по НАТО максимально оказались вовлечены в украинский конфликт, и с этим нужно что-то делать.

"Мы должны показать серьезность своих намерений. Нужно нанести превентивный удар. Тогда они начнут побаиваться, будет другой разговор", — закончил мысль Перенджиев.

 

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Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Александр Артамонов
Темы сша нато александр перенджиев
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