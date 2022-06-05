Михайлов: Киев не забирает тела погибших бойцов ВСУ, чтобы не платить их семьям

Военный аналитик Александр Михайлов объяснил, почему украинская сторона не стремится забирать с мест боевых действия тела погибших военных ВСУ.

По словам эксперта, причина такого отношения Киева к своим погибшим военным проста: украинским властям намного выгоднее объявить убитых пропавшими без вести или покинувшими поле боя, потому что в этом случае за них не нужно выплачивать компенсации.

"Украина не вывозит трупы с поля боя. Сотни, если не тысячи трупов были брошены. Наша сторона предлагает им забрать тела, а они не забирают, потому что за гибель военнослужащего полагается платить страховую сумму, а за пропавшего без вести платить не надо. Он просто не вернулся пока. Может, вовсе дезертировал. С полей сражений действительно бегут", — объяснил Михайлов в беседе с URA. RU.

Ранее Михайлов уже сообщал, что потери украинской стороны составляют до 50 тысяч человек убитыми, и это не считая взятых в плен и раненых, которых должно быть не меньше.