Военный аналитик Александр Михайлов объяснил, почему украинская сторона не стремится забирать с мест боевых действия тела погибших военных ВСУ.
По словам эксперта, причина такого отношения Киева к своим погибшим военным проста: украинским властям намного выгоднее объявить убитых пропавшими без вести или покинувшими поле боя, потому что в этом случае за них не нужно выплачивать компенсации.
"Украина не вывозит трупы с поля боя. Сотни, если не тысячи трупов были брошены. Наша сторона предлагает им забрать тела, а они не забирают, потому что за гибель военнослужащего полагается платить страховую сумму, а за пропавшего без вести платить не надо. Он просто не вернулся пока. Может, вовсе дезертировал. С полей сражений действительно бегут", — объяснил Михайлов в беседе с URA. RU.
Ранее Михайлов уже сообщал, что потери украинской стороны составляют до 50 тысяч человек убитыми, и это не считая взятых в плен и раненых, которых должно быть не меньше.
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