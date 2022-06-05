Военкор Котенок: ВСУ напуганы и сдаются при любом удобном случае

По словам военного корреспондента Юрия Котенка, в рядах Вооружённых сил Украины наметился новый тренд.

Украинские военные настолько напуганы активными атаками ВС РФ, ДНР и ЛНР, что сдаются в плен в последнее время сразу, "без долгих уговоров". Помимо страха, ещё одной причиной такого решения с их стороны — плохое обеспечение и условия службы, которые нередко становятся темой для жалоб украинских бойцов. А по-настоящему мотивированных боевиков ВСУ очень немного, отметил Котенок в беседе с изданием "ПолитЭксперт".

Эксперт напомнил, что киевские власти часто бросают в самые "горячие" точки на фронте бойцов без боевого опыта и должной подготовки, которые бегут с поля боя при малейших признаках опасности.