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Автор Светлана Нерадовская

Военкор Котенок: ВСУ напуганы и сдаются при любом удобном случае

Силовые структуры

По словам военного корреспондента Юрия Котенка, в рядах Вооружённых сил Украины наметился новый тренд.

Военкор Котенок: ВСУ напуганы и сдаются при любом удобном случае

Украинские военные настолько напуганы активными атаками ВС РФ, ДНР и ЛНР, что сдаются в плен в последнее время сразу, "без долгих уговоров". Помимо страха, ещё одной причиной такого решения с их стороны — плохое обеспечение и условия службы, которые нередко становятся темой для жалоб украинских бойцов. А по-настоящему мотивированных боевиков ВСУ очень немного, отметил Котенок в беседе с изданием "ПолитЭксперт".

Эксперт напомнил, что киевские власти часто бросают в самые "горячие" точки на фронте бойцов без боевого опыта и должной подготовки, которые бегут с поля боя при малейших признаках опасности.

"Они вообще заявляли, что в течение года поставят с ружьем миллион человек. Но повторюсь, это зачастую необученные и необстрелянные люди, которых сразу же кидают в пекло без какого-либо боевого слаживания, без подготовки. "Спасите! Нас бросили, подставили", — все эти обращения стали трендом последних недель месяца", — отметил Котенок.

 

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Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Александр Артамонов
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