В Мариуполе разыскивают участников нацбатальона "Азов"* и военных ВСУ, которые ещё могут оставаться в городе. Об этом заявил советник главы правительства ДНР Ян Гагин.
По его словам, сотрудники МВД ДНР ежедневно выявляют боевиков, скрывающихся в Мариуполе после сдачи в плен украинской группировки. Он отметил, что остатки ВСУ или "Азова"* будут переданы следователям при обнаружении.
"Что касается обстановки в самом городе, то остался какой-то местный авторитет", — сказал Гагин в интервью РИА Новости.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что на территории республики находятся более пяти тысяч украинских боевиков, взятых в плен. Кроме того, он подчеркнул: вскоре в ДНР планируется организовать международный трибунал.
* украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.
Встройте MilitaryPravda в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте MilitaryPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в Telegram, ВКонтакте, Твиттере, Одноклассниках, YouTube...
Военный корреспондент и журналист Александр Сладков сообщил о тяжёлой потере в Донбассе.