Советник главы правительства ДНР: остатки "Азова"* могут скрываться в Мариуполе

В Мариуполе разыскивают участников нацбатальона "Азов"* и военных ВСУ, которые ещё могут оставаться в городе. Об этом заявил советник главы правительства ДНР Ян Гагин.

По его словам, сотрудники МВД ДНР ежедневно выявляют боевиков, скрывающихся в Мариуполе после сдачи в плен украинской группировки. Он отметил, что остатки ВСУ или "Азова"* будут переданы следователям при обнаружении.

"Что касается обстановки в самом городе, то остался какой-то местный авторитет", — сказал Гагин в интервью РИА Новости.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что на территории республики находятся более пяти тысяч украинских боевиков, взятых в плен. Кроме того, он подчеркнул: вскоре в ДНР планируется организовать международный трибунал.

* украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.