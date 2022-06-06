Посол ЛНР Мирошник: в Лисичанске идёт активное уничтожение огневых точек ВСУ

В Лисичанске и на Привольнянском плацдарме продолжается активное уничтожение огневых точек и боевой техники ВСУ. Об этом сообщил посол ЛНР в РФ Родион Мирошник.

По его словам, из пригорода Лисичанска украинские войска вели непрекращающийся огонь по окраинам Северодонецка.

"Минимум шесть мест скопления техники ВСУ уничтожены. Оставшиеся группы прячутся в жилых массивах и в районе старого авторынка возле бетонки", — отметил Мирошник.

Он добавил, что в районе Приволья союзные войска уничтожили технику и личный состав украинских войск. Как пояснил посол ЛНР, ранее боевики прятались на шахте Привольнянской.

Мирошник убеждён: зачистка пригородов Лисичанска и Приволья от украинской артиллерии позволит прекратить круглосуточные обстрелы, которые ещё идут по Северодонецку, Рубежному и Кременной. Он подчеркнул, что союзным войскам необходимо завершить полное освобождение "треугольника".