Разведгруппа "Отважных" уничтожила иностранных наёмников в районе Краматорска

Разведгруппа "Отважных" Вооружённых сил России продолжает освобождение Донбасса на славянском направлении.

Российские военные уничтожили в районе Краматорска Донецкой Народной Республики несколько иностранных наёмников, передаёт "Русская Весна". Ликвидацию подразделения противника осуществляли силы разведки РФ.

"Разведчики группировки "О" уничтожили иностранных наёмников в Краматорском районе ДНР", — сообщает агентство.

Группа "Отважных" также завладела образцами оружия иностранного производства.

Ранее бойцы из разведгруппы "Отважные" показали полностью исправное оружие США, которое украинские солдаты бросили во время бегства со своих позиций. Они поблагодарили Пентагон за станковые 40-мм гранатомёты Мk-19.

В конце мая военный корреспондент Александр Коц сообщил, что "Отважные" освободили Красный Лиман от украинских националистов. Кроме того, при помощи дивизионной самоходной гаубицы "Мста-С" военные уничтожили группировку ВСУ, которая скрывалась в одном из домов в пригороде Лимана.