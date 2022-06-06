Генштаб ВСУ: российские войска начали штурм Святогорска на севере ДНР

Генеральный штаб украинской армии в очередной сводке сообщил, что российские войска начали проводить штурм города Святогорск, который расположен на севере Донецкой Народной Республики.

Союзные силы России и республиканской Народной милиции подошли к городской черте сразу по нескольким направлениям — со стороны посёлка городского типа Яровая, который ранее был освобождён ВС РФ, и со стороны населённого пункта Соснового.

Переход Святогорска под контроль российской армии поможет союзным войскам переправиться через реку Северский Донец и выйти во фланг украинской группировки, которая засела в Славянске.