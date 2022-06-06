Генеральный штаб украинской армии в очередной сводке сообщил, что российские войска начали проводить штурм города Святогорск, который расположен на севере Донецкой Народной Республики.
Союзные силы России и республиканской Народной милиции подошли к городской черте сразу по нескольким направлениям — со стороны посёлка городского типа Яровая, который ранее был освобождён ВС РФ, и со стороны населённого пункта Соснового.
Переход Святогорска под контроль российской армии поможет союзным войскам переправиться через реку Северский Донец и выйти во фланг украинской группировки, которая засела в Славянске.
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