Министерство обороны РФ обнародовало кадры боевой работы фронтовых бомбардировщиков Су-34 во время специальной военной операции по демилитаризации Украины.
На ролике показано, как два самолёта, оснащённые ракетами Х-29, вылетают с аэродрома. Далее демонстрируются записи с прицелом бомбардировщиков. После запуска боеприпасов Су-34 выполнили противотанковый манёвр для исключения возможности поражения украинской системой ПВО.
По словам командира экипажа истребителя-бомбардировщика, целью РФ стала техника Вооружённых сил Украины.
"Цель была обнаружена и поражена высокоточным оружием", — пояснил военный.
Ранее пресс-служба Минобороны РФ распространила кадры работы штурмовиков Су-25, принадлежащих Воздушно-космическим силами России. В ведомстве отметили, что с помощью ракет "Тулумбас" российские лётчики уничтожают замаскированные позиции украинских боевиков. Чтобы избежать ответных ударов со стороны ВСУ, военные РФ проводят маневрирование с предельными нагрузками.
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