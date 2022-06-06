Минобороны РФ обнародовало кадры ударов Су-34 по военным объектам ВСУ

Министерство обороны РФ обнародовало кадры боевой работы фронтовых бомбардировщиков Су-34 во время специальной военной операции по демилитаризации Украины.

На ролике показано, как два самолёта, оснащённые ракетами Х-29, вылетают с аэродрома. Далее демонстрируются записи с прицелом бомбардировщиков. После запуска боеприпасов Су-34 выполнили противотанковый манёвр для исключения возможности поражения украинской системой ПВО.

По словам командира экипажа истребителя-бомбардировщика, целью РФ стала техника Вооружённых сил Украины.

"Цель была обнаружена и поражена высокоточным оружием", — пояснил военный.

Ранее пресс-служба Минобороны РФ распространила кадры работы штурмовиков Су-25, принадлежащих Воздушно-космическим силами России. В ведомстве отметили, что с помощью ракет "Тулумбас" российские лётчики уничтожают замаскированные позиции украинских боевиков. Чтобы избежать ответных ударов со стороны ВСУ, военные РФ проводят маневрирование с предельными нагрузками.