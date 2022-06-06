Официальный представитель Минобороны Китая У Цянь сообщил, что ВВС Канады запустили разведывательную работу против КНР. Также в Пекине призвали Оттаву не оправдывать провокации операцией NEON, которая необходима для выявления нарушений ограничений ООН в отношении Северной Кореи.
"Самолёты ВВС Канады нарастили разведывательную деятельность и провокации в отношении Пекина, что создаёт угрозу для национальной безопасности Китая, подвергает опасности личный состав обеих сторон", — подчеркнул У Цянь.
Ранее канадские власти раскритиковали поведение ВС КНР в международном воздушном пространстве. Как подчеркнули представители Оттавы, китайские военные действовали непрофессионально.
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