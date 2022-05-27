Вооружённые силы Канады за семь лет обучили 30 тысяч украинских военных

Канадские специалисты на протяжении семи лет обучают украинских военных. Об этом заявила посол Канады на Украине Лариса Галадза.

В эфире украинского канала "Эспресо" она отметила, что за это время ВС Канады обучили около 30 тысяч представителей ВСУ. Дипломат подчеркнула: Оттава и Киев являются давними партнёрами в сфере военной поддержки.

"Вы знаете, что более 30 тысяч украинских военных прошли учения от ВС Канады", — сказала Галадза.

По её словам, Оттава предоставляет Киеву оружие, данные разведки со спутников, а также камеры для "Байрактаров". Как пояснила дипломат, Канада не располагает достаточным количеством оборудования, которое необходимо ВСУ, поэтому власти страны решили выделить около 500 миллионов долларов на приобретение техники.

Ранее сообщалось, что США намерены отправить Киеву ракеты большой дальности.