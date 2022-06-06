Украинские СМИ опубликовали большое интервью с наёмником Джеком Яо с Тайваня, который оставил должность директора кофейни на родине и взял в руки оружие.
В материале Яо называют одним из десяти тайваньских "добровольцев" на Украине. Молодой человек рассказал, что сейчас он занимается снабжением украинских вооруженных формирований на передовой и эвакуирует раненых.
"Яо не раз выполнял разведывательные задачи в зоне боевых действий и рисковал своей жизнью", — пишет автор статьи.
По словам наёмника, прежде чем воевать за независимость Тайваня с Китаем, он хочет сам помочь"нуждающимся".
Пользователи интернета нашли оригинал фотографии, которой был проиллюстрирован материал. Оказалось, что снимок сделан в центре Киева у входа в отель, где и проживает "бравый воин".
"Над ним ещё справа кондиционер Haier, китайский. Осторожнее надо, вдруг взорвётся", — шутят комментаторы.
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